Sugar Music amplia il suo prestigioso catalogo con Gino Paoli ed Eclectic Music Group

Sugar Music mette a segno un importante colpo nel mercato dell’editoria discogrica con l’acquisizione dei master di Gino Paoli e di una parte del catalogo editoriale di Eclectic Music Group di Stefano Clessi.

Un’operazione significativa che consolida ulteriormente il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nella valorizzazione del patrimonio musicale italiano, abbracciando sia i grandi maestri del passato sia le nuove voci del panorama contemporaneo.

sugar music: I master di Gino Paoli, eredità senza tempo

L’accordo con Grande Lontra, società della famiglia Paoli, porta nel catalogo Sugar alcune delle canzoni più iconiche del celebre cantautore.

Tra i brani inclusi figurano infatti veri e propri capolavori della musica italiana come Sapore di sale, Che cosa c’è, Ritornerai e La gatta. Per Gino Paoli, questa nuova collaborazione rappresenta un ritorno “in famiglia”, come ha dichiarato:

“Dopo tanti giri con le case discografiche, lavorare con Filippo e Caterina è come essere a casa. Filippo è una persona che stimo e con cui ho avuto modo di lavorare in SIAE, constatandone le capacità.”

Con questa acquisizione, Sugar si pone l’obiettivo di tramandare l’eredità artistica di Paoli alle nuove generazioni, sottolineando l’importanza di preservare e diffondere la cultura musicale italiana.

L’accordo con Eclectic Music Group

Parallelamente, Sugar ha acquisito una parte del catalogo editoriale di Eclectic Music Group, fondata da Stefano Clessi. Questo include brani di successo come Bellissima di Annalisa, Brividi di Mahmood e Blanco, Disco Paradise e La Canzone nostra.

Inoltre, l’accordo prevede l’amministrazione del restante catalogo per i prossimi due anni, rafforzando la posizione di Sugar nel panorama editoriale italiano. Clessi ha commentato:

“Affidare parte della nostra storia editoriale a Sugar è un onore. La loro attenzione sartoriale verso artisti e autori è un modello per il settore.”

Con queste acquisizioni, Sugar amplia un catalogo già ricco di grandi successi, spaziando da colonne sonore iconiche come La Dolce Vita e Il Postino a brani di artisti del calibro di Andrea Bocelli, Lucio Battisti, Elisa e Madame. Il CEO Filippo Sugar ha dichiarato:

“Queste operazioni rendono tangibile la nostra missione: diffondere musica e cultura senza tempo.”

Grazie a questa visione, Sugar Music continua a essere un punto di riferimento per la storia e il futuro della musica italiana, dimostrando come l’innovazione possa convivere con la valorizzazione del passato.