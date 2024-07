Storica Decisione: Roger Waters Sceglie Soundreef per la Gestione dei Diritti d’Autore dei Pink Floyd in Italia

Soundreef ha annunciato una storica collaborazione con Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd.

Dal 1° luglio 2024, Soundreef che, ricordiamo, conta oltre 43.000 autori, compositori ed editori nel mondo, di cui 26.000 provenienti dall’Italia e oltre 15.000 affiliati SESAC, società americana per la quale raccoglie i diritti in Italia, gestirà i diritti d’autore di Waters in Italia, coprendo sia i successi dei Pink Floyd sia le sue pubblicazioni da solista.

Un significativo riconoscimento per l’azienda indipendente fondata da Davide D’Atri. Queste le dichiarazioni del professionista:

“Siamo molto fieri della decisione di Roger Waters di affidarsi direttamente a Soundreef per la raccolta dei suoi diritti d’autore in Italia e grati per la fiducia che ripone in noi. Gestire i diritti di chi ha scritto alcuni dei capolavori della musica contemporanea è un onore e una grande responsabilità, che siamo lieti di assumerci.”

In questo mondo Soundreef, membro della CISAC dal 2020, continua il suo consolidamento internazionale con un accordo che rafforza il suo ruolo come solida alternativa per la raccolta dei diritti d’autore in Italia, uno dei principali mercati musicali mondiali.

Nel 2023, Soundreef aveva già segnato un cambiamento storico collaborando con SESAC, una delle dieci più grandi collecting societies del mondo.

Il lavoro di Soundreef ha attirato una vasta gamma di artisti e compositori di fama, tra cui Gigi D’Alessio, Laura Pausini, Pooh, Alejandro Sanz, Ultimo, Sfera Ebbasta, J-AX, Guè, Rkomi, Maurizio Fabrizio, Takagi & Ketra e Federica Abbate.