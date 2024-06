Sony Music acquisisce la distribuzione fisica di Carosello Records

Sony Music Italy acquisisce la distribuzione fisica di Carosello Records.

La major guidata in Italia da Andrea Rosi, già responsabile della distribuzione digitale di Carosello Records tramite The Orchard, distributore digitale di proprietà di Sony, si occuperà anche della distribuzione fisica della label italiana.

Questo accordo rientra nella nuova strategia di Sony di integrare frontline e catalogo.

Dario Giovannini, Managing Director di Carosello Records, ha spiegato a Rockol:

“La cosa che ho sempre considerato irrinunciabile, per Carosello, è la propria identità: da anni dico che più che una label, noi, ci consideriamo un acceleratore. Lavoriamo su pochi progetti, come una boutique label, supportando chi è nel roster sotto ogni punto di vista. Sono diverse, quindi, le ragioni che ci hanno portato a scegliere Sony Music, una volta scaduto il contratto di distribuzione con Artist First: Carosello, in quanto etichetta storica, ha un catalogo molto importante.

La Decisione di Andrea Rosi di organizzare la propria azienda con una sottodivisione dedicata a lavorare i cataloghi con le stesse logiche del repertorio frontline andava nella mia direzione. Ci siamo Trovati bene con The Orchard alla quale da anni abbiamo affidato la nostra distribuzione digitale”.

Andrea Rosi, CEO di Sony Music Italy, ha espresso entusiasmo per la nuova partnership:

“Siamo molto contenti di questo accordo pluriennale, che fa parte di una strategia ad ampio raggio che vede Carosello integrarsi perfettamente con il nostro catalogo locale.”

L’importanza di Carosello Record nel panorama italiano

Carosello Records nasce nel 1959 come etichetta discografica legata allo storico marchio di Edizioni Musicali Edizioni Curci. Le Edizioni Curci, fondate da Francesco Curci nel 1860, attraverso una decisione del suo titolare, Giuseppe Gramito Ricci, estendono così la propria attività nel mondo musicale prima con il nome di Cemed (acronimo di Carosello Edizioni Musicali e Discografiche), quindi Cemed-Carosello e,. dal 1969, come Carosello.

Tra gli artisti che hanno fatto parte del roster dell’etichetta ci sono stati Memo Remigi, Domenico Modugno, Giorgio Gaber e Vasco Rossi. IN tempi più recenti Bugo, Emis Killa, Thegiornalisti, Levante, Diodato, Wrongonyou, Federica Abbate, Coez, Ghemon e Sick Luke oltre ad artisti internazionali come gli Skunk Anansie, Miguel Bosè, Bjork e Jarabe De Palo.