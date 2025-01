Sanremo 2025, Casa Sanremo celebra la musica con l’Opening Gala di Forbes e The Code

Martedì 11 febbraio 2025 inizierà la 75ª edizione del Festival di Sanremo e per l’occasione Casa Sanremo ospiterà l’Opening Gala, un evento esclusivo organizzato da The Code in collaborazione con Forbes Italia, un evento pensato per celebrare le imprese che sostengono l’industria musicale.

Quello che si svolgerà al Palafiori di Sanremo sarà un appuntamento unico che vedrà la partecipazione di personalità di spicco del mondo discografico, della produzione musicale e dello spettacolo, rendendo omaggio a quelle realtà imprenditoriali che, dietro le quinte, supportano la crescita della musica italiana.

Casa Sanremo 2025, Opening Gala: Il Programma della Serata

La serata si aprirà alle 19:00 con una conferenza stampa moderata dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia, durante la quale interverranno esponenti di rilievo del panorama musicale e imprenditoriale, tra cui:

Nicola Formichella , CEO di Forbes Italia ;

, CEO di ; Davide D’Atri , fondatore e amministratore delegato di Soundreef ;

, fondatore e amministratore delegato di ; Giovanni Valle e Ciro Buccolieri , rispettivamente Founder e Manager di Thaurus Publishing ;

e , rispettivamente Founder e Manager di ; Avv. Marzia Savi, legale esperta in music business.

A seguire, dalle 21:00 si apriranno le danze con un aperitivo di benvenuto e un red carpet che accoglierà ospiti appartenenti sia alla Generazione Alfa che alla Generazione Zeta.

La serata continuerà con il live show di Gianluigi Lembo, che celebrerà i 30 anni dello storico locale Anema e Core di Capri, accompagnato da una cena di gala. A chiudere l’evento, un DJ set esclusivo di Andrea Damante.

Le Dichiarazioni degli Organizzatori

“Abbiamo deciso di produrre questo evento per celebrare le imprese che sono al servizio della musica, e per farlo abbiamo scelto il contesto più importante in Italia, capace di esportare successi in tutta Europa e nel Mondo“, ha dichiarato Fabrizio Scippa, CEO di The Code Srl. La società, specializzata in comunicazione d’impresa, management e organizzazione di eventi, punta a consolidare rapidamente il proprio posizionamento sul mercato nazionale.

Claudio La Commara, manager e ideatore del format, ha sottolineato l’importanza del contributo di Forbes Italia e il supporto di Vincenzo Russolillo, che ha reso possibile ospitare l’evento in un luogo divenuto simbolo del Festival di Sanremo.

Casa Sanremo si conferma, anche quest’anno, uno spazio simbolico e strategico per il Festival, dove l’incontro tra musica, imprese e spettacolo trova un terreno fertile per creare sinergie e nuove opportunità.