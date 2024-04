PR:E, nasce il primo network di PR dedicato all’intrattenimento e al lifestyle

Sette importanti agenzie di PR indipendenti provenienti da tutta Europa (ABC Communication per il Belgio, Cartel per la Francia, Kruger Media per la Germania, Goigest per l’Italia, PR Nordic per i Paesi Nordici, Blanchón per la Spagna e DawBell per il Regno Unito) hanno unito le forze dando vita a PR:E, Public Relations Europe, il primo network di PR dedicato all’intrattenimento e al lifestyle, pronto a ridefinire il panorama del settore.

Il network è stato creato per coniugare expertise di prim’ordine, prospettive localizzate e network estesi tra le agenzie coinvolte, fornendo ai clienti una gamma completa di servizi PR e di comunicazione su scala internazionale.

Adattandosi al mutamento del panorama delle pubbliche relazioni, PR:E si propone dunque come un’iniziativa agile e proiettata al futuro, con al centro la collaborazione e la condivisione di ciascuna expertise, capace di offrire un’alternativa snella ai clienti che operano nel settore dell’intrattenimento, del lifestyle e della cultura, per espandere la loro copertura mediatica, la visibilità, la reputazione e l’engagement in tutta Europa.

Attraverso PR:E, artisti e brand globali che desiderano lasciare il loro segno in Europa avranno così immediato accesso a sette diversi territori, poiché ciascuna agenzia fornirà soluzioni personalizzate sui loro mercati nazionali e sui rispettivi pubblici, aiutandoli a raccontare la loro storia nel modo più efficace e impattante.

Nello specifico, i clienti potranno contare su una gamma completa di servizi PR, che includono relazioni con i media, produzione di contenuti, brand management, pianificazione di eventi, comunicazione aziendale e altro ancora.

PR:E, GOIGEST PER L’ITALIA

Goigest dal 1986 fornisce servizi di comunicazione e PR creando, coordinando e sviluppando strategie ad hoc con focus su musica, intrattenimento, cultura e tempo libero.

Ed ecco che, con le sue tre divisioni – musica, entertainment e brand – collabora quotidianamente con artisti (Ghali, Jovanotti, Lazza, Mika, Gianna Nannini, Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Sfera Ebbasta), celebrità, brand (Jack Daniel’s, Panini Comics, AB InBev Italia per Corona, NAOS, Alfaparf Milano e Radio Italia) e aziende che sostengono il suo approccio lavorativo smart e rivolto al mondo mediatico generalista.

“In oltre trent’anni di storia, Goigest ha comunicato tanti progetti artistici e tante attività di prestigiosi brand, raggiungendo obiettivi ambiziosi e risultati eccezionali, accogliendo sfide sempre appassionanti e concrete. Sfide che oggi si rinnovano con grande entusiasmo: siamo felici di partecipare alla nascita e contribuire ai primi passi di PR:E, un gruppo che raccoglie importanti realtà europee nel mondo della comunicazione“, ha dichiarato la fondatrice e CEO di Goigest Dalia Gaberscik.

“Insieme potremo costruire una nuova rete di opportunità internazionali per i nostri clienti storici e per quelli nuovi che vorranno confrontarsi con una forte realtà globale e, allo stesso tempo, dare sostegno a progetti global pronti ad atterrare sul suolo italiano. Un lavoro di gruppo che, siamo sicuri, sarà ricco di grandi soddisfazioni: è l’inizio di una nuova visione internazionale della comunicazione!”.