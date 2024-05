Quattro nuovi ingressi nel roster operativo di Pirames International

Arrivano quattro nuovi ingressi nel Roster di Pirames International, aggregatore digitale di musica che vanta una rete di distribuzione Worldwide.

I quattro nuovi acquisti operativi da maggio sono: PAOLO TONDO (Catalogue Manager), MATTEO AMBROSIN (YouTube Manager), SIMONE RENZA (Copyright Manager), SABINA MASTROGIACOMO (Responsabile Amministrazione e Contabilità).

Quattro figure senior di alto profilo che attestano il costante percorso di crescita ed espansione di Pirames. Andiamo a conoscerli meglio:

PAOLO TONDO, Catalogue Mager, arriva in Pirames dopo una lunga esperienza svolta prima in EMI e poi in Warner, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità e coordinamento nella gestione di cataloghi.

MATTEO AMBROSIN, YouTube Manager, dopo aver maturato diversi anni di esperienza nel ruolo, approda in Pirames per gestire i diversi CMS (Content Management System) YouTube amministrati dalla società e coordinare l’ottimizzazione dei canali YouTube del network di Pirames, che sono oggi tra gli asset più strategici della gestione dei cataloghi.

SIMONE RENZA, dopo le esperienze nello studio Vittorio Costa & Associati e in Warner Chappell come Responsabile Legal Business & Affair, entra in Pirames come Copyright Manager.

SABINA MASTROGIACOMO, dopo l’esperienza pluriennale nell’area Finance di Universal Music Group UK, arriva in Pirames per ricoprire il ruolo di Responsabile dell’area Amministrazione e Contabilità.