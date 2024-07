Nuova Partnership tra la PDU Music & Production di Mina e THE SAIFAM GROUP

Nei giorni scorsi è stata siglata un’importante partnership editoriale tra PDU Music & Production SA, etichetta discografica e casa editrice fondata nel 1967 da MINA, e THE SAIFAM GROUP.

La storica etichetta, gestita dal 1987 dal figlio di MINA, Massimiliano Pani, è riconosciuta come un prestigioso e indipendente punto di riferimento nella musica italiana.

Roberto Mancinelli, CEO di The Saifam Publishing, si è dichiarato entusiasta di questa nuova collaborazione:

“Conosco Massimiliano da molti anni e condividiamo la passione per la musica e una visione globale dell’industria. Con la mia nomina a CEO del segmento Publishing di The Saifam Group, abbiamo discusso l’idea di valorizzare gli autori di PDU, che ora avranno un nuovo supporto professionale. Sono orgoglioso di questa partnership”.

Mauro Farina, Presidente di The Saifam Group, aggiunge:

“Lavorare con Massimiliano è un onore e un privilegio. Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza per raggiungere gli obiettivi comuni, ripagando la fiducia che Massimiliano ha riposto nel nostro team”.

Queste infine le parole di Massimiliano Pani CEO di PDU Music & Production SA:

“Mauro Farina è uno degli imprenditori indipendenti di maggior successo nella musica italiana. L’ingresso di Roberto Mancinelli come CEO delle edizioni è una svolta positiva. Insieme a Saifam, porteremo i migliori autori che scrivono per Mina a creare nuova musica anche per altri artisti”.