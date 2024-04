Universal, con gli album, e Warner, con i singoli, si dividono il mercato discografico italiano

Mercato discografico 2024. Le classifiche musicali degli ultimi giorni confermano quanto già intravisto nel corso del 2023… il grande successo degli artisti di Universal Music (con Island Records in testa) e la rimonta di Warner Music Italy, oggi non solo risorta dalle ceneri, ma stabile ai piani alti dalla classifica.

Partiamo dalla classifica album dell’ultima settimana, la 17esima settimana del 2024. L’intero podio è occupato da dischi di Island Records/Universal Music ovvero Taylor Swift, Tony Effe e Pearl Jam.

In totale la major con a capo Alessandro Massara occupa otto posti su dieci nella Top 10 FIMI con in testa Island Records, label guidata da Federico Cirillo (tra l’altro fresco papà della piccola Matilde… auguri!). Totalmente assente Sony Music Italy che in Italia sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili.

Gli album di Universal Music in Top 50 sono 20, 11 quelli di Warner Music, mentre Sony Music Italy ne conta 17 di cui solo 6 usciti nel 2024.

Il risultato da record nella classifica Album FIMI di Universal Music è suggellato da 14 primi posti in classifica nelle 17 settimane del 2024.

Mercato discografico 2024, i singoli

Passiamo alla classifica dei singoli, che vede un nuovo testa a testa tra Warner Music Italy e Universal. Nell’ultima settimana la prima posizione è occupata da una donna passata negli scorsi mesi da Sony a Warner: Rose Villain.

Nelle prime 17 settimane del 2024 Sony è riuscita a conquistare la vetta dei singoli solo due volte (nelle settimane #1 e #2 con Massimo Pericolo e con Takagi & Ketra), mentre la major guidata da Pico Cibelli, Warner, è stata in vetta per 7 volte. Guida al momento Universal con 8 primi posti.

La Top 10 singoli FIMI questa settimana vede Warner presente con cinque brani di cui due sul podio, Universal con 4 brani e l’ultima posizione è occupata da un’indipendente.

Warner, tra l’altro, si prepara a invadere letteralmente la classifica singoli FIMI grazie al nuovo disco di Baby Gang uscito venerdì 26 aprile. 16 nuove canzoni con 19 collaborazioni che hanno già invaso la classifica di Spotify a poche ore dall’uscita, debuttando tutte in Top 50 e portando il numero di canzoni di Warner Music presenti nella Top 50 della nota piattaforma musicale a ben 30 brani.

Chiudiamo questo approfondimento con le situazione in…

RADIO

Nelle radio italiane la situazione delle tre major discografiche appare più equilibrata. Nella Top 10 Sony Music è presente con 3 brani, tutti internazionali, di cui uno in vetta. Stesso numero per Warner Music (tutte italiane) mentre Universal ha 4 canzoni nelle prime dieci posizioni.

Nelle 17 settimane del 2024 Warner ha occupato la prima posizione della classifica radio EarOne per 8 volte, Sony Music per 5 volte e Island per tre grazie a Mahmood.

Insomma, le classifiche ad oggi parlano chiaro… Universal Music resta in vetta, grazie soprattutto al lavoro di Island Records. Segue Warner Music Italy che nel primo anno e mezzo della nuova dirigenza ha letteralmente ribaltato i propri risultati a discapito della Sony Music Italy guidata da Andrea Rosi.