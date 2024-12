Ligabue dopo 35 anni di collaborazione rinnova l’accordo con Warner Music in attesa dei grandi eventi del 2025

Luciano Ligabue, tra i pilastri della musica italiana declinata al pop/rock, celebra un’importante tappa della sua carriera con la firma di un nuovo accordo con Warner Music Italia. Dopo 35 anni di collaborazione, l’artista ha scelto di consolidare ulteriormente il suo legame con l’etichetta che lo ha accompagnato sin dal 1990.

Il 2025 sarà un anno molto importante per l’artista visto che una delle sue hit più amate, Certe notti, compirà trent’anni e ne saranno passati 20 dal primo storico concerto a Campovolo.

Il nuovo ACCORDO TRA LIGABUE E WARNER MUSIC ITALIA

La nuova intesa raggiunta prevede l’acquisizione da parte di Warner Music Italia dell’intero catalogo di album pubblicati da Zoo Aperto, includendo successi come Sette notti in Arena, Campovolo 2.0, Mondovisione, Giro del mondo, Made in Italy e Start.

Un’operazione volta non solo a valorizzare la carriera dell’artista ma a confermarlo anche come unico curatore del proprio patrimonio musicale, garantendo una continuità artistica nella gestione dei suoi lavori.

GLI EVENTI LIVE DEL 2025: “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”

Come dicevamo il 2025 sarà un anno speciale per Ligabue con i due grandi eventi live “La Notte di Certe Notti” il 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia, e il 6 settembre alla Reggia di Caserta. Un evento che vedrà il Liga esibirsi per la prima volta con un grande evento al sud.

Siamo però solo all’inizio, anche discograficamente parlando, le iniziative che vedranno uniti Ligabue e Warner Music Italia nel 2025 sono diverse e ancora tutte da svelare.