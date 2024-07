Lasciata alle spalle Universal Tommaso Paradiso entra nel roster di Columbia Records/Sony Music Italy

Nelle scorse settimane Tommaso Paradiso ha svelato attraverso un post social di aver chiuso il suo contratto con Island Records/Universal Music. Oggi a mezzo comunicato stampa arriva l’ufficialità: il cantautore entra a far parte di Columbia Records/Sony Music.

La carriera di Paradiso è partita discograficamente nel 2011 con i Thegiornalisti, band con cui ha conquistato 26 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Nel frattempo l’artista ha iniziato a scrivere anche per altri artisti da Luca Carboni (Luca lo stesso) fino all’ultima uscita, il singolo della reunion di Benji & Fede.

Nel 2019 la firma di un contratto da solista con Island Records, contratto che si è concluso dopo cinque anni e con la pubblicazione di due album e di diversi singoli.

Dal mese di luglio 2024 Tommaso Paradiso entra a far parte di Columbia Records/Sony Music Italy. Ecco le parole con cui lo accoglie Andrea Rosi, Presidente e CEO Sony Music Entertainment:

Tommaso rappresenta un tassello fondamentale per la nostra strategia di sviluppo e valorizzazione della canzone d’autore di qualità, del passato e del futuro, e sono certo che sarà per lui un ulteriore grande stimolo essere nella stessa label di Lucio Dalla, Fabrizio De André, Lucio Battisti e molti altri“.

Sono sicuro che Tommaso con il supporto del team Columbia potrà sviluppare ed esprimere le sue enormi qualità e la sua creatività in totale libertà.

Queste invece le prime dichiarazioni del cantautore:

“Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Sony. Entrambi, sia loro che io, abbiamo spinto fortemente affinché questo sodalizio avvenisse. Sono stato accolto con calore ed affetto prima come essere umano e dopo come un essere umano che scrive canzoni.

Ho voluto incontrare il Presidente Rosi e gran parte della dirigenza a casa mia, a Roma. Li ho invitati a cena, ho cucinato per loro e li ho fatti entrare nel mio mondo, ed è diventata sin da subito una cena tra vecchi amici.

In questo music business che va a centomila all’ora, oggi più che mai, non è affatto scontato volersi conoscere prima di mettere nero su bianco. Per esperienza ho capito che è il primo elemento necessario e fondamentale. Li ringrazio tutti, ora passiamo alle canzoni“.