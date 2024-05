La musica degli artisti Universal torna su TikTok grazie a un nuovo accordo

Grazie a un nuovo accordo, siglato nella notte dalla major discografica e dal gigante dei social media, le canzoni degli artisti Universal Music tornano finalmente su TikTok.

Termina così la disputa iniziata lo scorso 31 gennaio con la rimozione dalla piattaforma dei brani UMG, che – proprio in queste ore – sono in fase di caricamento, in modo da poter tornare quanto prima disponibili su TikTok.

Sull’accordo non si hanno però ulteriori dettagli. Nelle scorse ore è stato infatti divulgato soltanto un comunicato congiunto delle due aziende, che si impegnano nel trovare nuove strategie di monetizzazione che garantiscano che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non pregiudichi i guadagni degli artisti.

Nello specifico, TikTok si impegnerà a rimuovere i contenuti generati dagli utenti che utilizzano illegalmente le voci degli artisti di UMG attraverso l’IA.

Nuovo accordo tra TikTok e Universal Music

L’accordo tra TikTok e Universal Music arriva a due settimane di distanza dall’accordo separato firmato da Taylor Swift con la piattaforma social, in occasione dell’uscita del suo ultimo album “The Tortured Poets Department” (Republic / UMG), che ha notevolmente ridotto il potere contrattuale di UMG.