IED, Warner Music e Musa: tre borse di studio per una nuova generazione di professionisti della musica

IED, Warner Music Italia e Musa: 3 borse di studio per un’industria musicale più inclusiva.

Con quest’intenzione, ovvero promuovere una maggiore pluralità di voci nel settore musicale italiano nasce il progetto che ha l’obiettivo delle tre borse di studio lanciate da IED – Istituto Europeo di Design, Warner Music Italia e Musa, dedicate al Corso di Formazione Continua in Music Marketing and Branding.

warner music e ied: Inclusione e pluralità nell’industria musicale

L’iniziativa si inserisce nel progetto IED Inclusion and Plurality, che mira a promuovere concretamente un ambiente inclusivo nei mondi creativi e culturali. L’obiettivo è non solo quello di favorire l’accesso a percorsi formativi altamente specializzati, ma anche di sensibilizzare sulla standardizzazione delle voci che trovano spazio nell’industria musicale italiana, offrendo opportunità a chi è meno rappresentato.

Le borse di studio copriranno l’intera retta del Corso di Music Marketing and Branding, un percorso formativo d’eccellenza giunto alla sua quinta edizione, che si terrà presso la sede IED di Milano a partire dal 3 marzo 2025. Il corso offre una preparazione completa per affrontare le sfide dell’industria musicale contemporanea, con un focus sulla promozione artistica, sui progetti multicanale e sulla connessione tra linguaggio musicale e brand.

Come partecipare

Le candidature, aperte dal 7 gennaio 2025, possono essere inviate tramite il sito ufficiale IED. Le selezioni avverranno in due fasi:

Valutazione preliminare basata sul reddito annuo e sulla motivazione dei candidati e delle candidate. Colloqui individuali davanti a una giuria composta da rappresentanti di IED, Warner Music Italia e Musa, che valuterà le soft skill e la motivazione personale, con un’attenzione particolare alla pluralità di identità e voci nel settore musicale.

Come sottolineano i promotori del progetto, questa iniziativa vuole arricchire il panorama culturale favorendo progresso e innovazione. Investire nella pluralità non significa solo garantire maggiore inclusività, ma anche stimolare creatività e prospettive nuove in un settore in continua evoluzione.