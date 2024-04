Elena Tosi lascia dopo 16 anni la carica di Head of press office local and international in Warner Music

Elena Tosi, da 16 anni Head of press office local and international di Warner Music Group, ovvero la persona a capo dell’ufficio stampa della major discografica sia per la comunicazione degli artisti italiani che internazionali, lascia Warner per intraprendere nuove avventure professionali.

A comunicarlo è la stessa professionista con un post sui social accompagnato dalla foto del civico 16 di piazza della Repubblica a Milano, ovvero la sede italiana di Warner music. Queste le sue parole:

“Ciao Piazza Repubblica, sei stata una casa per tanti anni e mi porto dentro tanti ricordi.

Oggi inizia una nuova strada, scelta , ricercata e voluta. Forse era giunto il momento di mettersi in gioco ancora perché sono fatta così, non amo i cambiamenti ma quando le decisioni vengono prese bisogna solo scommettere sulle cose nuove …”

Elena Tosi dopo aver frequentato il Liceo Classifico e aver conseguito si è laureata in Scienze Politiche, Scienze politiche e governo presso l’Università degli Studi di Milano nel 2001.

Dopo aver lavorato per sei anni al fianco di molti artisti italiani nell’ufficio stampa di Riccardo Vitanza, Parole & Dintorni, a maggio del 2008 è entrata in Warner Music con la carica di Head of press office local and international, ruolo ricoperto sino ad oggi.