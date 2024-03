Andata e ritorno nel mondo della discografia: Gianluca Covezzi lascia Sony e torna in Warner

Gianluca Covezzi, dopo una brevissima parentesi in Sony Music, torna a lavorare in Warner Music.

Poco meno di due mesi fa, era l’8 gennaio, vi davano notizia del passaggio di Gianluca Covezzi nella major guidata da Andrea Rosi.

Il professionista lauretato in Bocconi con un Bachelor in Management e un master in management & Sales alla IE Business School di Madrid, era andato a ricoprire in Sony il ruolo di International Marketing Manager rispondendo all’Head of International Frontline, Manuel Nicoli.

Ora, marzo 2024, arriva un colpo di scena inaspettato nel mondo della discografica italiana.

Come con un biglietto di andata e ritorno Gianluca Covezzi lascia la Sony per tornare in Warner Music dove ricoprirà nuovamente il ruolo precedentemenre lasciato, quello di International Marketing Manager.