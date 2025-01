Decreto Cultura: le proposte di Assoconcerti e Assomusica per il futuro della musica dal vivo

Decreto Cultura: Assoconcerti e Assomusica insieme per il futuro della musica dal vivo.

Il Decreto Cultura, attualmente in discussione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, ha portato alla luce le proposte di Assoconcerti e Assomusica, due delle principali associazioni del settore musicale, che hanno presentato soluzioni per sostenere e sviluppare il comparto della musica dal vivo in Italia.

Le proposte di Assoconcerti

Durante l’audizione, il Presidente di Assoconcerti, Bruno Sconocchia, ha espresso il suo sostegno per molte delle misure previste dal decreto, in particolare quelle legate alla semplificazione burocratica. La norma che rende definitiva la possibilità di utilizzare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per spettacoli dal vivo fino a 2.000 persone è stata accolta positivamente, ma con alcune proposte di miglioramento:

Estendere la SCIA agli eventi con un massimo di 3.000 partecipanti.

agli eventi con un massimo di 3.000 partecipanti. Includere rassegne e festival che si svolgono per più giorni nello stesso luogo e con modalità organizzative simili.

che si svolgono per più giorni nello stesso luogo e con modalità organizzative simili. Rimuovere le limitazioni legate ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, prevedendo un nulla osta specifico rilasciato dagli organi del MIC.

Inoltre, Sconocchia ha sottolineato l’importanza di introdurre un tax credit per la musica dal vivo: “Un credito d’imposta è fondamentale per un settore che rappresenta oltre il 50% dei ricavi dello spettacolo dal vivo e che non ha mai beneficiato di aiuti pubblici diretti come il cinema o l’industria discografica.”

Un altro tema centrale è stato il secondary ticketing. Assoconcerti propone di rendere obbligatori sistemi di prevenzione contro gli acquisti multipli tramite bot, ritenendo il biglietto nominale un meccanismo inefficace e oneroso per organizzatori e pubblico.

Le priorità di Assomusica

Anche Carlo Parodi, Presidente di Assomusica, ha accolto positivamente la norma sulla SCIA, suggerendo di aumentare il limite massimo di partecipanti a 2.500 persone. Parodi ha poi evidenziato altri punti fondamentali:

Contrasto al secondary ticketing : “Questa pratica speculativa mina le fondamenta della musica dal vivo. Collaboriamo con AGCOM e Guardia di Finanza, ma servono norme più incisive per arginare il fenomeno.”

: “Questa pratica speculativa mina le fondamenta della musica dal vivo. Collaboriamo con AGCOM e Guardia di Finanza, ma servono norme più incisive per arginare il fenomeno.” Incentivi per i giovani : Parodi ha elogiato strumenti come le Carte del Merito e della Cultura , chiedendo al Governo di garantire risorse stabili per incentivare l’accesso alla musica dal vivo tra le nuove generazioni.

: Parodi ha elogiato strumenti come le , chiedendo al Governo di garantire risorse stabili per incentivare l’accesso alla musica dal vivo tra le nuove generazioni. Tax credit per eventi medio-piccoli: Assomusica propone l’introduzione di un credito d’imposta per spettacoli con meno di 5.000 spettatori, così da supportare produzioni indipendenti e incentivare eventi anche in aree periferiche del Paese.

Un settore in crescita: un’opportunità da cogliere

Il settore della musica dal vivo è in forte crescita, come evidenziato da Parodi: “Nel 2024 i nostri eventi hanno registrato un’alta partecipazione, coinvolgendo giovani e comunità nei piccoli borghi, con importanti ricadute economiche sul territorio.”

Le proposte di Assoconcerti e Assomusica puntano a migliorare la competitività del settore, garantendo maggiore trasparenza e accesso alla cultura. Il Decreto Cultura rappresenta un’opportunità unica per sostenere la musica dal vivo, un comparto strategico per il panorama culturale e sociale del nostro Paese.