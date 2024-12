Assomusica: Concerti all’aperto, semplificata l’organizzazione per eventi fino a 2000 persone

Concerti all’aperto, semplificata l’organizzazione per eventi fino a 2000 persone.

Il 23 dicembre 2024 ha segnato una svolta per il settore dello spettacolo dal vivo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il Decreto Legge Cultura, introducendo misure strutturali che semplificano l’organizzazione di concerti ed eventi live all’aperto fino a 2000 spettatori.

Tra queste, la stabilizzazione definitiva della norma che consente di utilizzare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per autorizzare eventi, eliminando l’incertezza normativa legata al rinnovo annuale tramite il decreto Milleproroghe.

Spettacoli dal vivo: Un passo avanti per la cultura e le amministrazioni locali

La misura rappresenta un punto di svolta non solo per gli organizzatori di eventi, ma anche per le amministrazioni locali, come sottolinea Carlo Parodi, Presidente di Assomusica:

“Desidero ringraziare il Governo, il Ministro Giuli e il Sottosegretario Mazzi. Abbiamo lavorato a lungo per confermare questa misura, che è rilevante non solo per noi organizzatori ma anche per tutte le amministrazioni locali: Città metropolitane e Comuni. Potere operare in modo più semplice e snello aumenta il numero delle opportunità di eventi organizzati sui territori, dando alla cittadinanza una migliore e più importante offerta culturale”.

Con questa stabilizzazione, l’organizzazione di eventi all’aperto guadagna un’importante certezza normativa, che favorisce una programmazione a lungo termine e incrementa le opportunità di offerta culturale per il pubblico.

Attese ulteriori misure fiscali

Assomusica auspica che, durante l’iter di conversione del decreto, venga introdotto un credito d’imposta per gli organizzatori profit di spettacoli dal vivo, offrendo un ulteriore stimolo fiscale per aumentare la competitività del settore. Parodi ha aggiunto:

“Il settore attende uno stimolo fiscale per essere ancora più competitivo”.

Un futuro promettente per la musica dal vivo

La decisione rappresenta una significativa vittoria per Assomusica, che da anni lavora per semplificare le normative e promuovere il valore della musica dal vivo in Italia.

Grazie a questa misura, il 2025 potrebbe segnare un anno di crescita per eventi e concerti all’aperto, offrendo un accesso più ampio alla cultura e alla musica per il pubblico italiano.