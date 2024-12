Boulevard Story Srl & Ghali. Va davvero così male? Chi paga i mutui?

Ghali: tutti i numeri della sua Boulevard Story Srl.

Negli ultimi giorni, alcune testate hanno riportato la notizia che la società di Ghali ha chiuso l’esercizio 2023 in perdita. Si sono quindi chieste come faccia a pagare 10.500 euro al mese di mutuo…

La società in questione è la Boulevard Story Srl, creata nel 2017, di cui Ghali possiede il 52%, mentre il restante 48% appartiene a sua mamma, Cheddi Amel. Il bilancio analizzato è quello del 2023 coi numeri fatti, quindi, un anno fa!

Come fa a pagare questi soldi alle banche? Prima di tutto, va detto che nel bilancio della società non sono contabilizzati oneri finanziari (gli interessi!), quindi è probabile che eventuali mutui siano intestati direttamente a Ghali e non alla società. Non possiamo sapere di più perché i dati bancari personali sono riservati e non accessibili al pubblico.

ghali: bilancio 2023

Passando ai numeri: nel 2023 la società ha avuto ricavi per 742mila Euro, meno rispetto all’1,3 milioni del 2022. Questi non sono i guadagni personali di Ghali, ma il fatturato della sua società, che si occupa di management ed eventi. Ha avuto però spese per 945mila euro (affitti, leasing e simili) più altri 131mila euro per il personale (4 dipendenti). Il risultato? L’azienda ha speso più di quanto ha guadagnato, chiudendo con una perdita, proprio come nel 2022.

+ RICAVI 742mila €

– COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI 945mila €

– COSTI PER IL PERSONALE 131mila €

= MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) -334mila €

Lato economico, la perdita si è generata molto prima della contabilizzazione di eventuali oneri finanziari!

Passando allo Stato Patrimoniale, i debiti con le banche della Boulevard Story sono bassi, appena 18mila euro a breve termine (quindi non è il mutuo che, salvo la quota da pagare nei 12 mesi, viene contabilizzato nei debiti con scadenza oltre l’esercizio).

Dal passivo aziendale si può vedere che la perdita è stata coperta dal patrimonio della società, che rimane positivo.

Ghali e sua mamma non possiedono altre società importanti. La Boulevard Story detiene solo una piccola quota (5%) di una casa discografica, la Jimmy Srl, che nel 2024 (chiude i bilanci a giugno) non ha espresso numeri importanti: 153mila euro di ricavi e 23mila di utile.

In sintesi, l’azienda di Ghali ha problemi perché spende più di quanto guadagna. Tuttavia, i soci (cioè lui e sua mamma) la sostengono permettendole di continuare a operare.

E i mutui? Non sono a carico della Boulevard Story. Ghali probabilmente li paga con i guadagni della sua carriera musicale, ma essendo un libero professionista, non possiamo conoscere i suoi conti personali.