Dillo all’avvocato: Il ban USA a TikTok e l’intervento di Trump spiegato facile

TikTok e il possibile ban negli USA: implicazioni e scenari. Nuovo appuntamento con Dillo all’Avvocato, la rubrica curata dall’avvocato e cantautore Fabio Falcone (La Differenza, Pianista Indie), in esclusiva su All Music Italia.

Oggi Fabio ci guida attraverso un argomento di grande attualità: il possibile ban di TikTok negli Stati Uniti. Una questione complessa che coinvolge normative, sicurezza nazionale e libertà digitale, con ripercussioni significative per milioni di utenti e intere industrie, tra cui quella musicale.

Con questa rubrica, Fabio non solo fornisce agli artisti una bussola per orientarsi nel mondo della discografia e dell’editoria musicale, ma affronta anche temi di attualità che potrebbero influenzare il futuro della musica e del suo mercato globale. Strumenti e conoscenze indispensabili per chiunque voglia costruire una carriera solida in questo settore.

Passiamo dunque la parola a Fabio per scoprire cosa potrebbe accadere a TikTok e quali sono le possibili conseguenze di questa vicenda per utenti, creatori e artisti.

Ciao, sono Fabio Falcone e oggi ti parlo del possibile ban di TikTok negli Stati Uniti, una questione che coinvolge la normativa americana e potrebbe avere grandi implicazioni per utenti, creatori e intere industrie.

La legge e la decisione sulla vendita di TikTok negli usa

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una legge che obbliga ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, a vendere le operazioni statunitensi entro il 19 gennaio 2025. La legge è stata approvata principalmente per motivi di sicurezza nazionale. Le autorità americane temono che TikTok, essendo di proprietà della società cinese ByteDance, possa condividere i dati personali degli utenti statunitensi con il governo cinese. Questa preoccupazione deriva dalle leggi cinesi sulla sicurezza, che richiedono alle aziende nazionali di fornire informazioni al governo se richiesto.

“Vendere le operazioni statunitensi” di TikTok vuol dire che ByteDance, la società cinese proprietaria dell’app, dovrebbe cedere a un’altra azienda (preferibilmente statunitense o di un paese alleato) il controllo delle sue attività e infrastrutture legate al mercato degli Stati Uniti.

La questione è stata portata avanti attraverso il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), un organismo che valuta se le operazioni commerciali straniere possono rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. Il CFIUS ha indagato su TikTok e ByteDance, concludendo che l’app rappresenta un potenziale pericolo, spingendo per la vendita delle operazioni statunitensi o, in alternativa, per un divieto.

L’intervento di Donald Trump sul possibile ban di tiktok negli usa

Il presidente eletto, Donald Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio 2025, ha dichiarato che la decisione finale sul futuro di TikTok negli Stati Uniti spetterà a lui. In un’intervista, Trump ha affermato: «Alla fine spetta a me, quindi vedrete cosa farò». Ha inoltre aggiunto: «Il Congresso mi ha affidato la decisione, quindi sarò io a prenderla».

Secondo fonti riportate dal Washington Post, Trump sta considerando l’emissione di un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l’applicazione della legge per 60 o 90 giorni. Questo rinvio permetterebbe di negoziare una soluzione, come la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok o l’implementazione di misure di sicurezza adeguate.

Le reazioni cinesi

In risposta alle azioni legali e alle pressioni degli Stati Uniti, il governo cinese sta valutando diverse opzioni. Secondo alcune fonti, Pechino starebbe considerando la possibilità di orchestrare la vendita di TikTok a un imprenditore di fiducia, come Elon Musk, per evitare il ban negli USA. Tuttavia, TikTok ha smentito queste voci, definendole “pura finzione”.

Inoltre, il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, ha ringraziato pubblicamente Trump per il suo impegno a lavorare insieme per trovare una soluzione che mantenga TikTok disponibile negli USA. Questo gesto indica una volontà di collaborazione tra le parti per risolvere la situazione in modo favorevole.

Cosa significa tutto questo per gli utenti?

Se TikTok sarà bandito negli Stati Uniti:

Addio all’app : L’app sarà rimossa dagli store digitali come App Store e Google Play, impedendo a milioni di persone di scaricarla.

: L’app sarà rimossa dagli store digitali come App Store e Google Play, impedendo a milioni di persone di scaricarla. Stop agli aggiornamenti : Gli utenti esistenti non potranno ricevere aggiornamenti, rendendo l’app sempre meno funzionale e sicura.

: Gli utenti esistenti non potranno ricevere aggiornamenti, rendendo l’app sempre meno funzionale e sicura. Impatto sociale: Con più di 150 milioni di americani che usano TikTok ogni giorno per condividere video, comunicare e seguire le tendenze, la rimozione dell’app potrebbe cambiare le abitudini di un’intera generazione. Per molti, TikTok è una forma di espressione e una comunità digitale; la sua assenza potrebbe creare un vuoto sociale difficile da colmare.

Impatto sul mondo della musica

TikTok ha rivoluzionato il modo in cui la musica viene scoperta, condivisa e resa virale. Tuttavia, il possibile ban avrebbe implicazioni contrastanti:

Per i creatori globali: Artisti e non solo, che cercano di entrare nel mercato americano, potrebbero incontrare difficoltà. TikTok è un ponte diretto verso un pubblico vastissimo, e senza questa piattaforma le opportunità di espansione saranno limitate. Per i detrattori di TikTok: Non mancano le voci critiche, che accusano l’app di aver semplificato troppo la musica, privilegiando contenuti brevi e facilmente digeribili a scapito della qualità artistica. Per molti di loro, un possibile ban rappresenta una vittoria. Per l’industria musicale: Case discografiche e artisti che hanno fatto affidamento su TikTok per promuovere le loro produzioni dovranno ripensare le strategie. Alternative come Instagram Reels o YouTube Shorts potrebbero diventare il nuovo punto di riferimento, ma non è detto che avranno lo stesso impatto. Per la musica italiana: Per i musicisti italiani, TikTok è stato uno strumento fondamentale per raggiungere il pubblico americano e internazionale senza grandi budget. Brani italiani sono diventati virali proprio grazie all’app, permettendo agli artisti di entrare in classifiche globali e raggiungere milioni di ascoltatori. La perdita di TikTok limiterebbe queste possibilità, rendendo più complesso far conoscere la musica italiana fuori dai confini nazionali.

Conclusioni

La situazione è in continua evoluzione, ed è probabile che torneremo a parlare presto di questo argomento. Per ora, è importante monitorare gli sviluppi e comprendere come questa vicenda possa influenzare non solo la tecnologia, ma anche la musica e la società.

Se vuoi approfondire l’argomento o hai altre domande legali, visita il mio sito www.fabiofalcone.com.