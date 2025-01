Proteggere la propria immagine nei videoclip musicali: un aspetto spesso sottovalutato

Finite le feste torna “Dillo all’Avvocato“, la preziosa rubrica realizzata per noi dall’Avvocato Fabio Falcone, specializzato in Musica, Discografia e Diritto d’Autore e al tempo stesso cantautore con La Differenza e come Pianista Indie. In questo nuovo appuntamento ci parla dell’importanza per gli artisti del proteggere la propria immagine anche nei videoclip.

I diritti di immagine nei videoclip

Oggi voglio parlarvi di un argomento fondamentale per chi si approccia al mondo della musica e dei videoclip: la tutela della propria immagine.

Quando partecipate a un videoclip musicale, la vostra immagine diventa un elemento di grande valore, non solo per la visibilità che ne deriva ma anche per gli aspetti legali.

La vostra immagine può essere usata in contesti diversi, dai social media alle piattaforme di streaming, fino alla televisione, ed è essenziale che venga utilizzata correttamente, con il

vostro consenso.

Perché è importante proteggere la propria immagine?

Ogni volta che la vostra immagine viene diffusa in un video musicale, siete soggetti a possibili sfruttamenti che potrebbero andare oltre il semplice video. Ad esempio, la vostra immagine potrebbe essere utilizzata per scopi pubblicitari o promozionali senza che voi abbiate dato il permesso.

La legge italiana, così come molte altre legislazioni internazionali, garantisce il diritto alla tutela dell’immagine personale. Questo significa che nessuno può usare la vostra immagine senza il vostro consenso, specialmente per fini commerciali.

Cosa fare prima di girare un videoclip ?

Prima di prendere parte a un videoclip è essenziale stipulare accordi chiari che regolino l’uso della vostra immagine. Questo vale sia se siete l’artista principale del video, sia se partecipate come comparsa o ballerino.

Un accordo deve definire:

Dove e come sarà diffuso il video : Ad esempio, sarà pubblicato solo su YouTube o anche in TV?

: Ad esempio, sarà pubblicato solo su o anche in TV? Durata dell’utilizzo : Per quanto tempo sarà autorizzato l’uso della vostra immagine?

: Per quanto tempo sarà autorizzato l’uso della vostra immagine? Possibilità di ritrattazione: Avrete la possibilità di revocare l’autorizzazione all’uso della vostra immagine in futuro ?

Questi aspetti sono importanti per evitare che la vostra immagine venga utilizzata in contesti che non avevate previsto o che potrebbero danneggiare la vostra reputazione.

Se la vostra immagine viene usata senza la vostra autorizzazione o in modi che non avevate previsto, avete il diritto di rivendicare i vostri diritti. La legge tutela gli artisti e prevede che, in questi casi, possiate chiedere il ritiro del video o richiedere un compenso economico per l’utilizzo non autorizzato della vostra immagine.

Ad esempio, se un videoclip a cui avete partecipato viene utilizzato in una campagna pubblicitaria senza il vostro consenso, avete il diritto di chiedere che la vostra immagine venga rimossa o, in alternativa, di ottenere un risarcimento.

Proteggere la propria immagine per proteggere la propria carriera

In un mondo in cui la visibilità è sempre più importante per gli artisti, la tutela della propria immagine non va mai sottovalutata. Avere il controllo su come viene utilizzata la vostra immagine è un modo per proteggere la vostra carriera e il vostro futuro nel settore musicale.

Ricordatevi sempre che ogni accordo che firmate deve essere chiaro e trasparente e che il vostro diritto a essere compensati e rispettati per l’uso della vostra immagine è fondamentale.