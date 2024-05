Dillo all’Avvocato: sei consigli, tra editori, label e talent, su come gestire le tue Edizioni musicali

Questa settimana, partendo da una mail giunta da un nostro lettore, l’Avvocato Fabio Falcone, anche cantautore come Pianista Indie, nella sua rubrica “Dillo all’Avvocato“, affronta uno dei temi più complicati e, per molti emergenti, sconosciuto. Quello delle Edizioni musicali.

EDIZIONI MUsiCALI

Ho ricevuto questa Mail da Tommaso e credo riguardi un argomento caro a molti Emergenti: quando cedere le Edizioni.

Qui di seguito la Mail di Tommaso.

“Salve, nel farvi i complimenti per la rubrica interessantissima e coraggiosa vado al punto. Le edizioni dei miei brani o di quelli di tanti ragazzi. Quali sono i modi, i motivi e le persone a cui dovrebbero essere cedute. Leggo ovunque, sito SIAE in primis, che editori delle canzoni degli artisti spesso sono società o nomi delle radio, agenzie di comunicazione, uffici stampa, Società che offrono diversi tipi di servizi ma che non sono principalmente Editori. Nella mia esperienza me le hanno sempre chieste … produttori per produrmi (a pagamento) brani, piccole radio, produttori per assicurarmi un audizione ad Amici di Maria De Filippi o X Factor etc etc. Ho preso cantonate e batoste e perso per sempre questi famosi punti editoriali che ancora oggi fatico a comprendere appieno, non essendoci informazione, cosa sono esattamente e quale il loro valore o comunque le loro potenzialità. È possibile, con tutte le variabili del caso, fare chiarezza ? Grazie,Tommaso“

QUANDO CEDERE LE EDIZIONI MUSICALI?

Ciao Tommaso, vado subito al dunque e cerco di spiegartela nel modo più semplice possibile anche se, lo premetto, l’argomento è molto ampio e necessità di approfondimenti.

Partiamo da cosa sono le Edizioni Musicali ?

Le Edizioni Musicali fanno riferimento ai Diritti D’Autore.

Il rapporto tra Editore e Autore ha quindi come oggetto la titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle Opere Musicali.

Quindi in concreto cosa succede fra Autore ed Editore ?

Gli Autori di un’Opera Musicale, possono cedere le Edizioni della canzone all’Editore affinché quest’ultimo lavori l’Opera Musicale dandole visibilità e facendola circolare.

L’Editore diviene così il proprietario dell’Opera Musicale ed ha il diritto di sfruttarla economicamente.

I guadagni derivanti dallo sfruttamento verranno divisi fra l’Editore e gli Autori.

Il ruolo dell’Editore è quindi, fra gli altri, quello di lavorare la canzone, rendendola edita, facendola circolare e dandole visibilità.

Bene, troverai in rete decine e decine di ottime spiegazioni tecnico/giuridiche che approfondiscono l’argomento più dettagliatamente di come ho appena fatto io ed è proprio per questo che, diversamente, preferisco affrontare l’argomento andando in direzione opposta e facendoti degli esempi pratici, così quando ti troverai davanti al caso concreto, potrai consultare questa guida.

Probabilmente sarà necessario fare più puntante su questo argomento, iniziamo.

