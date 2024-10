Dillo all’Avvocato: Quando lasciare una casa discografica: diritti, penali e conseguenze legali

Nuovo appuntamento con Dillo all’Avvocato, la rubrica in esclusiva su All Music Italia dell’Avvocato Fabio Falcone che, per chi non lo sapesse, è anche un cantautore attivo come Pianista Indie e con La Differenza. Questa settimana si parla di un argomento molto richiesto ovvero come scindere un contratto con una casa discografica tra diritti, penali e conseguenze legali.

Chi volesse scrivere all’Avvocato Fabio Falcone, avvocato specializzato in Musica, Discografia e Diritto d’Autore, per raccontare la propria esperienza nel mondo discografico, può mandare una mail a info@allmusicitalia.it con oggetto “Dillo all’Avvocato” (qui invece trovate il suo sito internet).

Lasciamo quindi la parola a lui.

Quando lasciare una casa discografica: diritti, penali e conseguenze legali

Oggi affronterò un tema che, prima o poi, molti artisti emergenti si trovano a considerare: quando e come lasciare una casa discografica.

Può sembrare una decisione drastica, ma in alcuni casi lasciare la propria etichetta è l’unica via d’uscita per proteggere la propria carriera e creatività. Vediamo insieme cosa comporta questa scelta in termini di diritti, penali e conseguenze legali.

Perché lasciare una casa discografica?

Lasciare una casa discografica può avere diverse motivazioni. Ecco le ragioni più comuni:

Mancanza di supporto promozionale

Se l’etichetta non promuove adeguatamente la tua musica o non rispetta gli impegni presi in termini di pubblicazione, potresti sentirti bloccato o non valorizzato.

Disaccordi creativi

La tua musica può evolversi, ma l’etichetta potrebbe non apprezzare la direzione che stai prendendo. A volte, una visione artistica diversa può portare a conflitti insanabili.

Termini contrattuali penalizzanti

Alcuni contratti discografici possono risultare eccessivamente vincolanti o ingiusti, soprattutto se firmati all’inizio della tua carriera quando avevi poca esperienza legale.

Opportunità migliori altrove

Un’altra etichetta potrebbe offrirti un contratto migliore o più vantaggioso per la tua carriera.

I tuoi diritti quando vuoi lasciare un’etichetta

Prima di fare qualsiasi mossa, è fondamentale capire quali sono i tuoi diritti. Il contratto che hai firmato con la casa discografica è l’elemento principale da considerare. Devi

leggere attentamente tutte le clausole riguardanti:

La durata del contratto

Alcuni contratti sono a tempo determinato (es. 5 anni), mentre altri sono vincolati al rilascio di un certo numero di album. Devi sapere se puoi interrompere il contratto in anticipo e a quali condizioni.

I diritti sui tuoi brani

Molto importante è verificare chi detiene i diritti sulle canzoni che hai pubblicato con loro. Alcune etichette mantengono i diritti anche se lasci l’etichetta, mentre in altri casi puoi riprendere possesso del tuo catalogo.

La distribuzione

Se la tua etichetta è responsabile della distribuzione della tua musica su piattaforme come Spotify, Apple Music, YouTube, dovrai capire cosa succede a queste pubblicazioni una volta che lasci l’etichetta. Potresti dover rinegoziare la distribuzione o rimuovere i tuoi brani dalle piattaforme.

Le penali: cosa possono chiederti?

Un aspetto da non sottovalutare è il rischio di incorrere in penali. Se lasci una casa discografica prima della scadenza del contratto, potresti dover affrontare le seguenti

situazioni:

Restituzione di anticipi

Se hai ricevuto un anticipo (ad esempio per la registrazione di un album), l’etichetta potrebbe chiederti di restituire questi soldi se non completi il numero di album previsti dal contratto.

Penali contrattuali

Alcuni contratti includono delle penali economiche per chi decide di sciogliere l’accordo prima del tempo. È fondamentale leggere con attenzione queste clausole.

Blocco di pubblicazioni future

L’etichetta potrebbe cercare di impedirti di pubblicare nuova musica con un’altra etichetta o in maniera indipendente per un certo periodo di tempo, una sorta di “blocco contrattuale” che può durare anche anni.

Conseguenze legali: cosa aspettarsi ?

Se decidi di lasciare una casa discografica, devi essere consapevole che potrebbero esserci delle conseguenze legali. Ecco alcuni scenari:

Vertenze legali

L’etichetta potrebbe portarti in tribunale per chiedere il risarcimento di eventuali danni economici o per far valere le clausole del contratto.

Contrattazione

In molti casi, però, è possibile raggiungere un accordo negoziale. Potresti, ad esempio, proporre di completare l’ultimo album previsto dal contratto e poi rescindere, o di negoziare il pagamento di una penale ridotta.

Diritto d’autore

Assicurati di avere il controllo dei diritti d’autore sulle tue canzoni prima di abbandonare un’etichetta, altrimenti rischi di perdere il controllo sulla tua stessa musica.

Come proteggersi legalmente contro una casa discografica

Per evitare di trovarti in brutte situazioni, è fondamentale prendere alcune precauzioni prima di firmare un contratto con una casa discografica o decidere di lasciarla:

Leggi attentamente il contratto

Sembra scontato, ma spesso gli artisti si trovano in difficoltà proprio perché non hanno letto bene le clausole del contratto. Prima di firmare qualsiasi cosa, prenditi tutto il tempo necessario e, se possibile, fatti aiutare da un avvocato specializzato.

Fatti consigliare da un legale

Se stai pensando di lasciare un’etichetta, consulta un avvocato per capire quali sono le tue opzioni legali e per evitare spiacevoli sorprese.

Mantieni buoni rapporti

Se possibile, cerca sempre di mantenere un rapporto professionale con l’etichetta. Anche se le cose non funzionano come speravi, lasciare in buoni termini potrebbe evitare future dispute legali.

Proteggi i tuoi diritti

Quando lasci un’etichetta, assicurati di aver chiarito chi detiene i diritti sui brani pubblicati. È una delle questioni più importanti e può influenzare tutta la tua carriera futura.

Lasciare una casa discografica è una decisione delicata che può avere importanti conseguenze legali e finanziarie. Prima di prendere questa decisione, è essenziale comprendere appieno i tuoi diritti e le eventuali penali previste dal contratto.

Non cedere alla frustrazione o alla fretta: fai le cose con calma e con l’assistenza legale giusta. Alla fine, la tua carriera è una maratona, non una corsa breve, e ogni passo deve essere ben ponderato.

Se hai bisogno di chiarimenti o vuoi sapere come affrontare al meglio una rottura con la tua etichetta, contattami. Sono qui per aiutarti a proteggere i tuoi diritti e fare scelte intelligenti per il tuo futuro artistico.

Fabio Falcone