Dillo all’Avvocato: Diritti d’autore e connessi. Differenze chiave e consigli per tutelarti

Diritti d’autore vs. diritti connessi: differenze e come tutelarsi.

affronta un altro importante argomento per chiunque voglia avere a che fare con mondo della musica e della discografia: i diritti d'autore e i diritti connessi.

Oggi vi parlerò di un tema fondamentale per chi fa musica: la differenza tra diritti d’autore e diritti connessi.

Questi termini possono sembrare complicati, ma capire come funzionano è cruciale per proteggere il vostro lavoro e ricevere i giusti compensi. Vediamo insieme le differenze e come tutelarsi al meglio.

Cosa sono i diritti d’autore?

Il diritto d’autore è il diritto che protegge la tua creatività e originalità. Quando componi una canzone o scrivi un testo, tu sei l’autore di quell’opera e automaticamente ottieni il diritto di essere riconosciuto come tale e di decidere chi può utilizzarla.

In pratica, il diritto d’autore copre:

I testi delle canzoni

Le melodie e le composizioni musicali

Qualsiasi altra forma di espressione artistica originale che crea un’opera musicale

Questi diritti ti danno il controllo completo sulla tua opera e ti permettono di guadagnare da essa, che sia attraverso vendite, streaming o esibizioni dal vivo. E non solo: se qualcuno vuole usare la tua canzone in un film, in un annuncio pubblicitario o in qualsiasi altra produzione, deve chiederti il permesso e pagarti una licenza.

E i diritti connessi?

I diritti connessi sono un po’ diversi. In questo caso non si parla di chi ha creato l’opera, ma di chi ha eseguito, registrato o distribuito quella musica. I diritti connessi si riferiscono principalmente a queste categorie di persone:

Gli interpreti ed esecutori : Questo include cantanti, musicisti, e tutti coloro che eseguono l’opera musicale. Anche se non hai scritto la canzone, se l’hai interpretata o suonata hai dei diritti sulla registrazione di quella performance.

ed : Questo include cantanti, musicisti, e tutti coloro che eseguono l’opera musicale. Anche se non hai scritto la canzone, se l’hai interpretata o suonata hai dei diritti sulla registrazione di quella performance. I produttori: Il produttore della registrazione (spesso la casa discografica) detiene diritti.

Ora che abbiamo capito cosa sono i diritti d’autore e i diritti connessi, vediamo le

differenze principali:

Diritti d’autore: Riguardano la creazione dell’opera. Se hai scritto una canzone o una melodia, sei il titolare dei diritti d’autore.

Diritti connessi: Riguardano l’interpretazione e la registrazione dell’opera. Anche se non hai scritto la canzone, ma l’hai eseguita o prodotta, hai diritto a compensi derivanti dalla registrazione.

Un esempio pratico: Se scrivi una canzone e un cantante famoso la esegue, tu (come autore) hai diritto ai compensi derivanti dai diritti d’autore, mentre il cantante (anche se non ha scritto la canzone) avrà diritto a una parte dei guadagni derivanti dai diritti connessi.

È importante capire come proteggere questi diritti per assicurarti che il tuo lavoro sia riconosciuto e che tu possa ricevere i compensi giusti. Ecco alcuni consigli:

Registrazione della tua opera : Per i diritti d’autore, la registrazione presso la SIAE o LEA o un’altra società di gestione collettiva è fondamentale per proteggere la tua musica. Questa registrazione serve come prova legale che tu sei l’autore originale dell’opera.

: Per i diritti d’autore, la registrazione presso la o o un’altra società di gestione collettiva è fondamentale per proteggere la tua musica. Questa registrazione serve come prova legale che tu sei l’autore originale dell’opera. Accordi chiari tra gli artisti : Quando collabori con altri artisti, è essenziale avere accordi chiari su come verranno divisi i diritti d’autore e i diritti connessi. Ad esempio, se componi una canzone con un altro musicista, dovrete decidere insieme come dividere i diritti d’autore .

: Quando collabori con altri artisti, è essenziale avere accordi chiari su come verranno divisi i diritti d’autore e i diritti connessi. Ad esempio, se componi una canzone con un altro musicista, dovrete decidere insieme come dividere i . Registrare correttamente la performance : Se sei un interprete o esecutore (cantante o musicista), assicurati che la tua performance venga registrata correttamente presso gli enti che si occupano di raccogliere i compensi per i diritti connessi, come ad esempio il NUOVO IMAIE , ITSRIGHT etc etc.

: Se sei un interprete o esecutore (cantante o musicista), assicurati che la tua performance venga registrata correttamente presso gli enti che si occupano di raccogliere i compensi per i diritti connessi, come ad esempio il , etc etc. Contratti con produttori e case discografiche: Se sei un produttore o se lavori con una casa discografica, i tuoi diritti connessi saranno legati alla registrazione della canzone. È importante che questi diritti siano chiaramente specificati nel contratto.

La protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi non è solo una questione legale, ma anche una questione di giustizia economica. Se non tuteli i tuoi diritti, rischi di:

Perdere compensi che ti spettano per l’uso della tua musica.

Non essere riconosciuto come autore o interprete dell’opera.

Perdere il controllo su come la tua musica viene utilizzata o distribuita.

Inoltre, in un mondo in cui la musica viene spesso usata per scopi commerciali (ad esempio nelle pubblicità, nei film, nei videogiochi), è fondamentale avere il controllo completo sulla tua opera e assicurarti che venga usata nel modo in cui desideri.

Comprendere la differenza tra diritti d’autore e diritti connessi è essenziale per qualsiasi musicista, cantante o produttore. Proteggere questi diritti ti permette non solo di guadagnare dalla tua musica, ma anche di assicurarti che la tua opera venga utilizzata nel rispetto del tuo lavoro creativo.

