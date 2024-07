Classifiche di vendita FIMI 30 – 2024: in attesa di thasup Anna è ancora prima negli album. Debutto in vetta al supporto fisico per Mezzosangue

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 30 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 19/07/2024 al 25/07/2024.

Quarta settimana consecutiva al vertice per Anna con Vera Baddie. Uno scettro che, con certezza assoluta, settimana prossima le verrà portato via dal nuovo mixtape di thasup uscito con l’alias di yungest Moonstar.

Il podio si completa con Geolier, stabile, e Tony Effe, in risalita. Più alta new entry della settimana, posizione numero #4, per Musica cicatrene di Mezzosangue.

Nei singoli stabili al primo posto Tony Effe e Gaia con Sesso e samba mentre la pia nuova entrata, posizione #14, è di Finesse Feat. Shiva, Capo Plaza & Ava con Bad Boy.

Mezzosangue guida la classifica del supporto fisico davanti ad altre quattro new entry tutte internazionali.

