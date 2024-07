Classifiche di vendita FIMI 28 – 2024: Anna per la seconda volta in cima negli album. L’ultima donna fu Laura Pausini nel 2018

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 28 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 05/07/2024 al 11/07/2024.

Seconda settimana in vetta alla classifica album per ANNA con Vera baddie. La giovane rapper è l’unica donna a riuscire nel 2024 nell’impresa di rimanere per due settimane al vertice. In realta non accadeva da ben cinque anni che un’artista femminile stazionasse per più di una settimana in cima alla classifica, l’ultima fu Laura Pausini nel 2018 con 4 settimane di cui due consecutive.

Stabili anche le successive tre posizioni con Geolier, Tony Effe e Tedua. Taylor Swift risale invece sino alla #5 per l’effetto del suo tour che proprio in questi giorni arriva a Milano.

Più alta nuova entrate della settimana il disco, fuori per Sony Music, di Ludovica e Aurora, sorelline originarie di Napoli diventate famose grazie a video su YouTube e TikTok (?!?)

Per quel che riguarda la classifica singoli sono stabili nelle prime due posizioni Tony Effe & Gaia con Sesso e Samba mentre guadagna sei posizioni e si porta alla #3 il brano di Anna & Artie 5Ive, I Love It.

L’Eras tour di Taylor Swift permette al suo ultimo album di rientrare in classifica conquistando la numero #1 del fisico per la seconda volta nel 2024. Ottimo risultato, terzo posto, per Ludovica e Aurora.