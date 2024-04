Classifiche di vendita FIMI 14 – 2024: Rhove e Il Volo debuttano fuori dal podio. Rose Villain prima nei singoli

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 13 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 29/03/2024 al 04/03/2024.

Terza settimana consecutiva in vetta alla classifica album per Tony Effe che con il suo “Iconic” precede Kid Yugi e Rose Villain. Questo terzetto blocca rispettivamente alla #4 e alla #5 l’ingresso dei nuovi dischi di Rhove e Il Volo.

Il trio si conferma molto forte nella vendite su supporto FISICO dove occupa la prima posizione.

Per quel che riguarda i singoli Rose Villain e Gué prendono il comando con “Come il tuono“. La cantante diventa così la prima artista donna a conquistare la vetta nella chart dei brani nel 2024 con un brano contenuto in un proprio disco (ci è riuscita anche Anna ma come ospite di Takagi & Ketra).

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e fisico.