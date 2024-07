Classifiche di vendita FIMI 27 – 2024: Anna debutta al #1 e Ultimo vanta tutti gli album in Top 50

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 27 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 28/06/2024 al 04/07/2024.

Anna debutta al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti (sia in formato fisico che in digitale) con “Vera Baddie“, superando Geolier con “Dio Lo Sa” e diventando la terza donna – dopo Taylor Swift e Angelina Mango – a raggiungere tale obiettivo nel 2024.

I Co’Sang, invece, conquistano la seconda e la quarta posizione grazie alle vendite del formato fisico di “Chi More Pe’Mme” e “Vita Bona“, mentre nella classifica relativa allo streaming si classificano ottavi e sedicesimi.

Ultimo, infine, è ancora presente in Top 50 con tutti i suoi album in studio: “Altrove” (#6), “Solo” (#25), “Colpa delle Favole” (#26), “Alba” (#32), “Peter Pan” (#45) e “Pianeti” (#49). Ma non solo! Il cantautore romano vanta infatti anche due album nella Top 20 relativa alle vendite del formato fisico: “Altrove” (#6) e “Solo” (#19).

Per quanto riguarda i singoli, le prime quattro posizioni restano congelate, con Tony Effe & Gaia al comando con la loro “Sesso e Samba“, Anna in seconda posizione con “30°C“, Rose Villain feat Guè in terza con “Come un Tuono” e Ghali in quarta con “Paprika“.

Seguono Tananai e Annalisa, che con le loro “Storie Brevi” guadagnano due posizioni, entrando in Top 5.