Classifiche di vendita FIMI 18 – 2024: guidano Baby Gang, Rose Villain e Taylor Swift

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 18 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 26/04/2024 al 02/05/2024.

Baby Gang debutta al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti con “L’Angelo del Male“, facendo perdere una posizione sia a Taylor Swift con “The Tortured Poets Department” (#2) che a Tony Effe con “Icon” (#3).

La situazione si ribalta però con la vendita di CD, Vinili e Musicassette, che premia la Swift, mentre Baby Gang si classifica sesto. In terza posizione troviamo invece Giorgia con “Giorgia (30Th Anniversary)“.

Stabili in quarta, quinta, sesta e settima posizione Rose Villain con “Radio Sakura“, Kid Yugi con “I Nomi Del Diavolo“, Mace con “Maya” e Sfera Ebbasta con “X2VR“.

Per quanto riguarda i singoli, invece, resta immutata la Top 3 con Rose Villain (“Come Un Tuono” feat. Guè) in testa, Geolier & Ultimo (“L’Ultima Poesia“) in seconda posizione e Lazza (“100 Messaggi“) a chiudere il terzetto.

Infine, in Top 20 troviamo ancora ben 8 dei 30 brani in gara al Festival di Sanremo 2024: “Tuta Gold” di Mahmood (#5), “Sinceramente” di Annalisa (#9), “I P’ Me, Tu P’ Te” di Geolier (#10), “Click Boom!” di Rose Villain (#14), “La Noia” di Angelina Mango (#15), “Casa Mia” di Ghali (#16), “Apnea” di Emma Marrone (#19) e “Un Ragazzo Una Ragazza” dei The Kolors (#20).

Classifiche fimi: testa a testa tra universal e warner music

Questa settimana Universal Music vanta ben 7 dischi (di cui 6 Island Records) nella Top 10 FIMI degli album più venduti, sebbene il primo posto sia occupato da Warner Music con Baby Gang e il suo nuovo disco “L’Angelo del Male“.

La major occupa inoltre, per la terza settimana consecutiva, le prime due posizioni della classifica relativa ai singoli.

Un risultato più che soddisfacente se si considerano anche le classifiche di Amazon Music e Apple Music.

Su Amazon Music Warner occupa infatti le prime due posizioni della classifica degli album e vanta ben 8 brani nella Top 10 dei singoli, mentre su Apple Music conquista la Top 3 degli album e la Top 10 dei singoli con ben nove brani in classifica.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e fisico.