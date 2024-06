Classifiche di vendita FIMI 25: calma piatta con Geolier, Tony Effe e Gaia al comando

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 25 del 2024.

Stabilità ai vertici della classifica album con le prime cinque posizioni che restano invariate con GEOLIER, TONY EFFE, TEDUA, ANGELINA MANGO, e ULTIMO che mantengono salde le loro posizioni.

In risalita Mahmood che con Nei letti degli altri guadagna ben 13 posizioni portandosi alla #8.

Antonello Venditti con CUORE (40TH ANNIVERSARY EDITION) e BRUCE SPRINGSTEEN con BORN IN THE U.S.A. (40TH ANNIVERSARY EDITION) fanno il loro ingresso in classifica, dimostrando che anche le riedizioni di album classici possono ancora attirare l’attenzione del pubblico.

Grazie alle numerose date instore salgono dall’ultima edizione di Amici Joseph di Holden (+14) e Sarah di Sarah (+11).

Passiamo alla chart dei singoli dove Warner Music e Universal Music continuano a dominare con molteplici brani nelle prime 50 posizioni.

Stabile in prima posizione SESSO E SAMBA di TONY EFFE & GAIA seguita da 30ºC di ANNA.

RA TA TA di MAHMOOD, più alta nuova entrata nella classifica radio (posizione #10) e anche la più alta nuova entrata in FIMI (posizione #11)

Esordio fuori dalla Top 10 per BACIO DI GIUDA di AVA FEAT. MIDA & VILLABANKS. In salita STORIE BREVI di TANANAI & ANNALISA che si porta alla #7 salendo di sei posizioni.

