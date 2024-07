Stanza dei trofei, gli artisti più certificati dalla FIMI: Sfera Ebbasta sempre primo, Capo Plaza guadagna 4 posizioni

Certificazioni FIMI – La Stanza dei trofei scopriamo gli artisti con più certificazioni FIMI.

Continuiamo ad aggiornare la nostra classifica degli artisti più certificati (dischi d’oro e di platino) nell’era FIMI.

La prima posizione non sembra essere in discussione (per ora) con Sfera Ebbasta che ha oltre 6 milioni di unità certificate in più rispetto ai suoi inseguitori. Ma subito dietro di lui i cambiamenti non sono pochi!

A seguire dei 20 cantanti più certificati in ordine di numero di copie totali, tra album e singoli. Scopriamo anche il più alto riconoscimento ricevuto per ciascuno e le certificazioni ottenute tra la settimana 14 e la 26 del 2024.

ATTENZIONE

L’articolo è reltivo alle certificazioni FIMI ricevute per album e brani fino alla settimana 26/2024.