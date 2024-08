Classifica Radio EarOne settimana 34: grazie a “Karma” arriva l’ottavo primo posto del 2024 per i The Kolors

Classifica radio EarOne settimana 34 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Quest’anno un vero tormentone estivo non c’è. Certo, la canzone che vi si avvicina di più, anche per gli streaming su Spotify, è Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia ma, come dimostra proprio la classifica dei passaggi radio, sono tanti i brani che stanno funzionando. Compresa Karma dei The Kolors che, a quasi quattro mesi dall’uscita, sale in prima posizione.

La più alta nuova entrata della settimana è internazionale… si tratta di quel gioiellino del nuovo singolo di Lady Gaga con Bruno Mars che, grazie alla cantautrice, sembra essere tornato in stato di grazia. Per loro la posizione #17.

Per quel che riguarda gli italiani è Geolier con Episodio d’amore il nuovo ingresso più alto in Top 50 questa settimana. Posizione 28.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell'industria discografica.