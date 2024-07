Classifica Radio EarOne settimana 28: il pop di Tananai e Annalisa supera l’urban di Tony Effe e Gaia e conquista la #1

Classifica radio EarOne settimana 28 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Dopo due settimane Sesso e samba di Tony Effe e Gaia perde la prima posizione e cede il posto a un altro duetto… quello tra Tananai e Annalisa con Storie brevi. Chiudono il podio i Coldplay con Feelslikeimfallinginlove.

Un bello sprint per I can do it with a broken heart di Taylor Swift e Molto amore di Diodato che guadagnano rispettivamente 33 e 35 posizioni entrando entrambe in Top 50.

Sono internazionali le due più alte nuove entrate della settimana ovvero Nice To Meet You degli Imagine Dragons (#39) e Here We Go! di Lil Nas X (#42).

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone. Cliccate in basso su continua.