Classifica Radio EarOne settimana 26: radio e streaming allineati, Tony Effe e Gaia scalzano The Kolors dal primo posto

Classifica radio EarOne settimana 26 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

E dopo cinque settimane consecutive in vetta alla classifica radio Karma dei The Kolors perde la prima posizione a favore di Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia. In questo momento le radio sono quindi allineate per la prima posizione con il mondo dello streaming.

Chiudo il podio The Kolors e Ghali, entrambi artisti Warner Music, casa discografica che è presente nella Top 10 con ben sei brani compresa la più alta nuova entrata della settimana ovvero il nuovo singolo dei Coldplay.

Mentre scendono Coma_Cose, Black Nirvana e Mahmood sale di ben 8 posizioni Tropico con Ammore pe na sera. Debutta alla #47 il nuovo singolo di Capo Plaza.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone. Cliccate in basso su continua.