Classifica Radio EarOne settimana 25: The Kolors saldi in vetta. Mahmood debutta in Top 10

Classifica radio EarOne settimana 25 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

I The Kolors rimangono stabili al primo posto della classifica con Karma per la quinta settimana consecutiva e sembrano aver conquistato, come già avvenuto lo scorso anno, le radio italiane.

Grande balzo in avanti per Elodie che sale alla #2 con Black Nirvana. Chiudono il podio i Coma_Cose. La più alta nuova entrata della settimana, direttamente in Top 10, è Ra ta ta di Mahmood mentre debutta alla #33 Estate 80 dei bnkr44.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone. Cliccate in basso su continua.