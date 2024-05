Classifica radio EarOne settimana 19 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

I Negramaro riescono a conquistare la vetta con il nuovo singolo, Luna piena. Iniziano ad entrare in classifica i primi singoli per l’estate ovvero i The Kolors alla #7 ed Emma alla #17.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone. Cliccate in basso su continua.