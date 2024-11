Classifica Radio EarOne settimana 45: nessuno sposta Cremonini dalla numero #1. Sale il trio Paola & Chiara con BigMama

Classifica Radio EarOne settimana 45 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Quarta settimana consecutiva in vetta per il singolo di Cesare Cremonini mentre, con un balzo di 8 posizioni, Il linguaggio del corpo di Paola & Chiara con BigMama, si porta alla #2. Chiude il podio The Weeknd.

Più alte new entry sono i nuovi singoli di Alessandra Amoroso, Si mette male, e quello dei Coma_Cose, Posti vuoti.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.