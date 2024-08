Classifica Radio EarOne settimana 35: Karol G sale al primo posto e guida un podio tutto Universal Music

Classifica radio EarOne settimana 35 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Un brano internazionale sale al primo posto della classifica dei passaggi radio… non succedeva da quasi quattro mesi (l’ultima è stata Shakira alla settimana #20). Il brano in questione è Si antes te hubiera conocido di Karol G fuori per EMI/Universal.

Chiudono un podio tutto Universal Music Sesso e Samba di Tony Effe & Gaia e 30°C di Anna.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.