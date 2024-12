Classifica Radio Earone 2024 provvisoria: per il secondo anno consecutivo trionfano i The Kolors e Warner Music

Classifica radio EarOne 2024. EarOne, come da tradizione, ha reso nota la Top 100 provvisoria dei brani più suonati in radio durante l’anno, una classifica che vede trionfare per il secondo anno consecutivo i The Kolors, insieme alla loro casa discografica Warner Music.

Il 2024 si distingue anche come un’annata in cui la musica internazionale ha ripreso terreno nelle radio italiane, superando in parte quella nazionale.

Ricordiamo che EarOne è la società partner dell’industria discografica che si occupa di stilare tutte le classifiche relative ai passaggi radiofonici.

Cliccate in basso su continua per scoprire classifiche, hitmaker e considerazioni.