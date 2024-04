Classifica Radio EarOne settimana 16: Ghali torna primo. Darin e Gaia le più alte new entry

Classifica radio EarOne settimana 16 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

A Meno di tre mesi dalla fine del Festival sono nove i brani che resistono nella Top 50 di cui quattro nelle prime dieci posizioni e due sul podio ovvero Ghali, che questa settimana torna primo, e The Kolors.

Tra l’altro in controtendenza rispetto agli ultimi mesi, per non dire anni, sono ben 22 i brani internazionali presenti in classifica. Passiamo alle nuove entrate dove, tra gli italiani, è Gaia con “Dea saffica” a portare a casa il miglior esordio (posizione #34) mentre il nuovo singolo di Max Pezzali, al momento disponibile solo in radio, si ferma alla #39.

