Certificazioni FIMI 48: in un mese l’album di Olly è disco d’oro. Arriva al platino il primo singolo di NDG, “Panamera”

Certificazioni FIMI settimana 48 del 2024.

Settimana che vede i Pinguini Tattici Nucleari conquistare ben due certificazioni di cui una per l’ultima singolo lanciato. Negli album Olly tiene il ritmo e, in attesa di Sanremo 2025, porta al disco d’oro il suo nuovo album.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Si aggiudicano il doppio disco di platino per le oltre 200.000 unità Bring Me To Life degli Evanescence (2003) e Natural degli Imagine Dragons (2018).

Disco di Platino per Ramenez la coupe à la maison di Vegedream (2018). Diverse invece le canzoni che conquistano un disco d’oro, eccole:

Show Me Love – Robin S. (1990)

(1990) Blue Christmas – Elvis Presley (1957)

(1957) Teeth – 5 Seconds of Summer (2019)

(2019) All Of The Lights – Kanye West & Rihanna (2011)

(2011) True – Spandau Ballet (1983)

(1983) Let’s Get It Started – The Black Eyed Peas (2004)

(2004) Samba Do Brasil – Bellini (1997)

(1997) Astrothunder – Travis Scott (2018)

(2018) The Search – NF (2019)

(2019) Little Dark Age – MGMT (2018)

(2018) It Ain’t Over ‘Til It’s Over – Lenny Kravitz (1991)

(1991) (You Make Me Feel Like) A Natural Woman – Aretha Franklin (1967)

(1967) Fat Bottomed Girls – Queen (1978)

(1978) My Oh My – Camila Cabello feat. DaBaby (2020)

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per l’omonimo album di Dua Lipa del 2025. Certificato con l’oro invece Fireworks & Rollerblades di Benson Boone.

