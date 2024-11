Certificazioni FIMI 46: le hit del passato non passano di moda… doppia certificazione per Laura Pausini ma spazio anche a 883, Cocciante e Litfiba

Certificazioni FIMI settimana 46 del 2024.

Doppia certificazione per brani del repertorio di Laura Pausini questa settimana. La ottengono la mitica La Solitudine e Vivimi. Certificazioni dal passato anche per Riccardo Cocciante, 883 e Litfiba.

Ricordiamo che le certificazioni oro e platino assegnate dalla FIMI sono partite nel 2009. Per questo motivo alcuni brani storici che hanno venduto milioni di copie, come per esempio La Solitudine per l’appunto, conquistano oggi il disco di platino. Si tratta delle vendite rilevate solo dal 2009 in poi.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Creep dei Radiohead, brano lanciato nel 1993.

Conquistano il disco di platino invece Birds Of A Feather di Billie Eilish (2024), Casanova di Soolking & Gazo (2023), I’ll Never Love Again di Lady Gaga & Bradley Cooper (2018), Apocalypse dei Cigarettes After Sex (2017), Hate It Or Love It di The Game feat. 50 Cent (2005), All That She Wants degli Ace of Base (1992) e Just Can’t Get Enough dei Depeche Mode (1981).

Diversi i dischi d’oro:

Low Life dei Future feat. The Weeknd (2016)

feat. (2016) Carnival di ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign (2024)

& (2024) Aria di Argy & Omnya (2023)

& (2023) Telekinesis di Travis Scott feat. SZA & Future (2023)

feat. & (2023) A Bar Song (Tipsy) di Shaboozey (2024)

(2024) Perro negro di Bad Bunny & Feid (2023)

& (2023) Super Bass di Nicki Minaj (2011)

(2011) Dile di Don Omar (2003)

(2003) Italove di Emmanuelle (2019)

(2019) No Eyes di Claptone feat. Jaw (2013)

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per l’album omonimo di Tracy Chapman del 1988. Sono certificati con l’oro invece Papercuts dei Linkin Park (2024), Honeymoon di Lana Del Rey (2015) e …And Justice for All dei Metallica (1988).

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 43 a singoli e album italiani.