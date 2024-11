Certificazioni FIMI 45: da Tedua ad Alfa ma c’è spazio anche per Lorella Cuccarini e Sergio Sylvestre

Certificazioni FIMI settimana 45 del 2024.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

I’m Good (Blue) di David Guetta & Bebe Rexha conquista il quarto disco di platino. Sono due invece le canzoni che si aggiudicano il triplo disco platino: Young And Beautiful di Lana Del Rey e Gata Only di FloyyMenor.

Doppio disco di platino a Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd.

Superano le 100.000 copie/unità e si aggiudicano il platino I’m On Fire di Bruce Springsteen, Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel e Can’t Get You Out Of My Head di Kylie Minogue.

Disco d’oro a:

Thank You (Not So Bad) – Dimitri Vegas & Like Mike , Tiësto & Dido

& , & Alibi – Sevdaliza , Pabllo Vittar & Yseult

, & Boom, Boom, Boom, Boom – Vengaboys

Sing For The Moment – Eminem

Living On My Own – Freddie Mercury

Yo Perreo Sola – Bad Bunny

Super Freaky Girl – Nicki Minaj

Even Flow – Pearl Jam

Left And Right – Charlie Puth & Jung Kook

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità di Utopia di Travis Scott. Disco d’oro invece per Donde quiero estar di Quevedo, Wild ones di Flo Rida ed Exotica dei Purple Disco Machine.

