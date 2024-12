Certificazioni FIMI novembre: artisti, autori e talent show. Tedua tra gli album, Guè a Sanremo, Marracash è il re

Con la settimana 48/2024 si sono chiuse le certificazioni assegnate dalla FIMI a novembre.

Quali sono gli artisti che, in questi mesi, hanno ottenuto i maggiori riconoscimenti tra la settimana 45 e la 48? Ci eravamo fermati qui un mese fa.

Album & singoli

Album

L’album più certificato di novembre è La Divina Commedia di Tedua, che arriva a quota sette dischi di platino che conferma il ligure come uno dei più ascoltati rapper dell’attuale scena italiana.

Dietro di lui Milano Demons di Shiva che, con quattro dischi di platino conquistati in due anni, si conferma ai vertici della musica italiana. A partimerito Santeria, l’ormai storico album di Marracash e Guè pubblicato nel 2016 che continua a macinare ascolti.

Tra i tre platini si fanno spazio I Nomi del Diavolo di Kid Yugi, un disco che intreccia introspezione e melodia, Vera Baddie di Anna, con il suo flow energico e tagliente (entrambi del 2024), e Fenomeno di Fabri Fibra (2017), un manifesto senza tempo che ha segnato la rinascita artistica del rapper di Senigallia.

Singoli

Tra i singoli più certificati del mese, Marracash si conferma protagonista assoluto con Crudelia (I nervi), che raggiunge il traguardo dei sei dischi di platino.

A quota cinque platini troviamo I Love You Baby di Jovanotti con Sixpm, un inno all’amore che ha dominato le classifiche, e Un briciolo di allegria di Blanco e Mina, dove la potenza vocale di Mina si fonde con l’intensità di Blanco in una collaborazione inedita.

A cinque platini c’è anche Brivido, brano firmato Guè e Marracash, che continua a risuonare nella scena urban italiana, insieme a Bellissimissima di Alfa, che ha conquistato il pubblico con la sua freschezza e immediatezza.

Sempre rimanendo sui singoli, quali sono gli artisti che in queste settimane hanno ricevuto più certificazioni in termini di unità?

CERTIFICAZIONI novembre

Attenzione: in questo caso non si parla più di massima certificazione ricevuta, ma di incremento di unità certificate nel 2024 per i brani che hanno ottenuto almeno un riconoscimento a ottobre.

Con un totale di 1.600.000 unità certificate, Marracash si conferma protagonista assoluto di novembre, grazie a successi come Crudelia (I nervi), premiata con 6 platini, e collaborazioni di spicco come Brivido (5 platini, insieme a Guè Pequeno) e Tardissimo (platino, con Guè e Mahmood). Seguono Guè con 1.050.000 unità, spinto dal successo di Cookies N’ Cream (4 platini, con ANNA e Sfera Ebbasta), e Sfera Ebbasta, che raggiunge quota 850.000 unità, trainato da brani come Anche Stasera (3 platini, con Elodie). Tra le donne, Mina e ANNA brillano con 750.000 unità ciascuna, mentre Alfa conquista il pubblico con 550.000 unità, soprattutto grazie alla hit Bellissimissima (5 platini).

Ecco il dettaglio:

Marracash 1.600.000 unità:

Crudelia (I nervi) – 6 PLATINO

Brivido – 5 PLATINO

Niente Canzoni D’Amore – 3 PLATINO

Tardissimo – PLATINO

-3 (Perdere il volo) – ORO

Badabum cha cha – ORO

Guè 1.050.000 unità:

Brivido – 5 PLATINO

Cookies N’ Cream – 4 PLATINO

Tardissimo – PLATINO

Trentuno Giorni – ORO

Sfera Ebbasta 850.000 unità:

Cookies N’ Cream – 4 PLATINO

Anche Stasera – 3 PLATINO

Ex Angelo – PLATINO

Sola – ORO

Mina 750.000 unità:

Un briciolo di allegria – 5 PLATINO

Acqua E Sale – 2 PLATINO

Città vuota (It’s a Lonely Town) – ORO

Kid Yugi 750.000 unità:

Paradiso Artificiale – 3 PLATINO

Eva – 2 PLATINO

Il Filmografo – PLATINO

Ex Angelo – PLATINO

Capra a tre Teste – ORO

Anna 750.000 unità:

Cookies N’ Cream – 4 PLATINO

BBE – 2 PLATINO

Hello Kitty – PLATINO

Tonight – ORO

Seguono a 550.000 unità Alfa, Jovanotti e Tedua.

festival di sanremo

Tra i brani del Festival di Sanremo 2024 Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri ha raggiunto il doppio platino.

Per quanto riguarda il cast della prossima edizione è Guè (che parteciperà come feat. di Shablo in sieme a Joshua e Tormento) a guidare la classifica degli artisti più certificati del Festival di Sanremo:

Guè 10,28mln unità certificate

10,28mln unità certificate Rkomi 6,475mln unità certificate

6,475mln unità certificate Fedez 6,3mln unità certificate

6,3mln unità certificate Irama 4,1mln unità certificate

4,1mln unità certificate Elodie 3,63mln unità certificate

3,63mln unità certificate Tony Effe 3,4mln unità certificate

3,4mln unità certificate Bresh 2,975mln unità certificate

2,975mln unità certificate Rocco Hunt 2,905mln unità certificate

2,905mln unità certificate Emis Killa 2,68mln unità certificate

2,68mln unità certificate Achille Lauro 2,645mln unità certificate

2,645mln unità certificate Rose Villain 2,08mln unità certificate

2,08mln unità certificate Modà 1,685mln unità certificate

1,685mln unità certificate Giorgia 1,48mln unità certificate

1,48mln unità certificate Shablo 1,475mln unità certificate

1,475mln unità certificate The Kolors 1,295mln unità certificate

1,295mln unità certificate Francesca Michielin 1,255mln unità certificate

1,255mln unità certificate Noemi 1,08mln unità certificate

1,08mln unità certificate Francesco Gabbani 1,01mln unità certificate

1,01mln unità certificate Gaia 815mila unità certificate

815mila unità certificate CLARA 725mila unità certificate

725mila unità certificate Olly 650mila unità certificate

650mila unità certificate Coma_Cose 535mila unità certificate

535mila unità certificate Willie Peyote 390mila unità certificate

390mila unità certificate Brunori Sas 355mila unità certificate

355mila unità certificate Massimo Ranieri 150mila unità certificate

150mila unità certificate Joan Thiele 50mila unità certificate

50mila unità certificate Marcella Bella 50mila unità certificate

