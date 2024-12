Certificazioni FIMI 49: con l’oro di Sangiovanni Sanremo 2024 sale a 28 brani certificati su 30 in gara

Certificazioni FIMI settimana 49 del 2024.

Tra le tante certificazioni di questa settimana ce ne sono due nuove legate al Festival di Sanremo 2024. L’ultima edizione di Amadeus con il disco d’oro di Sangiovanni sale a ben 28 brani certificati su 30 in gara. Mancano all’appello solo Spettacolare di Maninni e Pazzo di te della coppia Renga Nek.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quinto disco di platino per la hit Viva La Vida di Coldplay (2008) e per la super hit natalizia All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey del 1994.

Arrivano al triplo disco di platino Love The Way You Lie di Eminem feat. Rihanna (2010), Losing My Religion dei R.E.M. (2003) e per Highway To Hell degli AC/DC (1979). Creepin’ dei Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage (2022) è doppi platino.

Disco di platino per:

I Know You Want Me (Calle Ocho) di Pitbull (2009)

(2009) Classic di MKTO (2014)

(2014) SexyBack di Justin Timberlake feat. Timbaland (2006)

feat. (2006) Killer Queen dei Queen (1974)

(1974) Hit the Road Jack di Ray Charles (1961)

(1961) Dreams di Fleetwood Mac (1977)

(1977) Acapulco di Jason Derulo (2021)

(2021) Peligrosa di Floyymenor

Popular di The Weeknd, Playboi Carti & Madonna (2023)

Chiudiamo la parentesi sui singoli internazionali con il disco d’oro per Butterfly di Crazy Town (1999), Fade Into You di Mazzy Star (1993) e Just Like Heaven dei The Cure (1987).

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità a Who’s Next album dei The Who del 1971. Disco d’oro a Luck and Strange di David Gilmour (2024).

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 43 a singoli e album italiani.