Certificazioni FIMI 47: tra Marracash, Anna e Kid Yugi spunta anche un brano italiano del 1956

Certificazioni FIMI settimana 47 del 2024.

Gli artisti top di questa settimana sono Marracash con 300.000 nuove copie e Anna con 150.000 nuove copie tra cui il terzo disco di platino raggiunto dal suo ultimo disco.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

I Wanna Be Yours degli Arctic Monkeys, brano del 2013, si aggiudica il doppio disco di platino.

Disco di platino a Lunay con Soltera (2019), a Fuego feat. Boy Wonder pres. Chosen Few Urbano con Una Vaina Loca (2012) e per Elvis Crespo con il brano Suavemente del 1998.

Questi i dischi d’oro assegnati a singoli internazionali in Italia questa settimana:

NSYNC – Bye Bye Bye (2000)

– Bye Bye Bye (2000) Oasis – Live Forever (1994)

– Live Forever (1994) Lil Baby & Drake – Yes Indeed (2018)

& – Yes Indeed (2018) bbno$ feat. Rich Brian – edamame (2021)

feat. – edamame (2021) Mustard & Migos – Pure Water (2019)

& – Pure Water (2019) Travis – Sing (2001)

– Sing (2001) Mitski – My Love Mine All Mine (2023)

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale ottiene certificazioni in Italia questa settimana.

