Certificazioni FIMI 43: Lazza e Geolier spiccano in una settimana dove la musica urban domina

Certificazioni FIMI settimana 43 del 2024.

Come settimana scorsa, la musica urban e trap domina le certificazioni. Spiccano Lazza con il doppio disco di platino per Locura, il suo ultimo album uscito il mese scorso, e Geolier con il triplo disco di platino a Dio Lo Sa.

In un periodo decisamente difficile, arriva una soddisfazione anche per Fedez che, insieme ai suoi colleghi, ottiene un buon quinto disco di platino per la hit estiva Disco Paradise. Anche la Dark Polo Gang torna in vita grazie ai due dischi di platino ottenuto da due brani storici del trio.

Nonostante tutto, il pop rimane vivo e cerca di tenere la testa alta anche grazie a Marco Mengoni che ottiene il disco di platino (il suo 85°) per Un’altra storia, nonostante sia fermo discograficamente da ormai un anno e per il prossimo tour negli stadi mancano ancora otto mesi. Altro baluardo è Gigi D’Alessio.

Altra protagonista della settimana è la musica del passato grazie ai capolavori immortali di Lucio Battisti e Rino Gaetano.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI della settimana 43.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Supera le 500.000 copie/unità e si aggiudica il QUINTUPLO DISCO DI PLATINO Bohemian Rhapsody dei Queen. Sempre dei Queen, si aggiudica il DOPPIO DISCO DI PLATINO Somebody To Love.

DISCO DI PLATINO a:

Porcelain di Moby

Prada di Casso, Raye & D-Block Europe

DISCO D’ORO a:

Die With A Smile di Lady Gaga & Bruno Mars

Somethin’ Stupid di Frank Sinatra feat. Nancy Sinatra

Survivor delle Destiny’s Child

Glory Box di Portishead

Just My Imagination dei The Cranberries

Out Of Time di The Weeknd

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Oltre 300.000 copie/unità e TRIPLO DISCO DI PLATINO per Born To Die di Lana Del Rey. DISCO DI PLATINO per Memories…Do Not Open dei The Chainsmokers.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 43 a singoli e album italiani.