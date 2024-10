Certificazioni FIMI 40: Tananai, The Kolors, Sfera Ebbasta, 883 e Petit tra i protagonisti della settimana

Certificazioni FIMI settimana 40 del 2024.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI della settimana 40.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Partiamo con il triplo disco di platino per le oltre 300.000 copie/unità di Under Pressure dei Queen & David Bowie e il doppio disco di platino per Your Song di Elton John.

Disco di platino invece per: Sigue di Beny Jr, Morad & K Y B, The Way I Are di Timbaland feat. Keri Hilson & D.O.E. , Lover di Taylor Swift, You broke me first di Tate Mcrae e Arcade di Duncan Laurence.

Si aggiudicano il disco d’oro per le 50.000 copie/unità superate True Colors di Cyndi Lauper, The Hell Song dei Sum 41, Dragostea Din Tei di O-Zone, Money – LISA ed Element di Pop Smoke.

Passiamo agli album con ben quattro progetti certificati.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco d’oro a:

Love Goes di Sam Smith

di Dark Lane Demo Tapes di Drake

di Greatest Hits di The Notorious B.I.G.

di Encore di Eminem (Distributore: Interscope)

di (Distributore: Interscope) Mammà – Anthony

