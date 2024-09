Certificazioni FIMI 37: Tra Ultimo, Vasco, Matteo Paolillo e Bresh c’è Anna che consolida il suo status di artista donna del 2024

Certificazioni FIMI settimana 37 2024.

Doppia certificazione questa settimana per Vasco Rossi mentre Anna consolida il suo status di artista donna di maggior successo al momento in Italia con il doppio disco di platino del suo ultimo album.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

DOPPIO DISCO DI PLATINO a Beatiful things di Benson Boone.

Superano le 100.000 copie/unità e si aggiudicano il DISCO DI PLATINO Wildest dreams di Taylor Swift, Eyes clodes di Ed Sheeran, Escapism. di Raye feat. 070 Shake, Dancing in the moonlight di Junël feat. Neimy e Psycho Killer dei Talking heads.

DISCO D’ORO a:

Nessun disco internazionale è certificato in Italia questa settimana.