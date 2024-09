Certificazioni FIMI 36: con i nuovi traguardi di Lazza, Mahmood, Dargen e Negramaro Amadeus supera 17 milioni di copie

Certificazioni FIMI settimana 36 2024.

Settimana all’insegna della musica rap ma anche del Festival di Sanremo… Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per le 400.000 mila copie/unità certificate a “Every breath you take” dei The Police.

DISCO DI PLATINO PER “Fe!n” di Travis Scott feat. PlayboiCarti, “Pump it” dei Black Eyed Peas, “Falling Down” di Lil Peep & XXXTentacion, “Crawling” dei Linkin Park e per due classici appartenenti a due ere musicali diverse: “Can’t help falling in love” di Elvis Presley e “Killing me softly” di Fugees.

DISCO D’ORO per: “Mas que nada” di Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas, “August” di Taylor Swift, “Violent crimes” di Kanye West, “American pie” di Don McLean, “Words” di Alesso & Zara Larsson, “Taste (Make it shake)” di Aitch, “Here without you” di Three Doors Down e per “Aerials” di Sistem of a Down.

album INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per “TheHighlights” di The Weeknd.

Super le 25.000 copie/unità, e si aggiudica il DISCO D’ORO, “Golden” di Jung Kook.