Certificazioni FIMI 33: tra Sfera Ebbasta, Guè e Anna un doppio oro per Emma

Certificazioni FIMI settimana 33 2024.

Sfera Ebbasta conquista altri tre dischi di platino, confermandosi l’artista più certificato in era FIMI. Guè, dal canto suo, questa settimana vanta un disco di platino e tre dischi d’oro come artista ospite.

Sono invece due le certificazioni che arrivano direttamente da Sanremo 2024: TRIPLO DISCO DI PLATINO per Click Boom! di Rose Villain e DISCO DI PLATINO per Fino a Qui di Alessandra Amoroso.

Tra le donne anche Emma conquista nuove certificazioni, nello specifico due dischi d’oro, mentre ANNA prende un disco di platino e un disco d’oro.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Before You Go di Lewis Capaldi.

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Todo De Ti di Rauw Alejandro, Mask Off di Future e per Apologize di Timbaland feat OneRepublic.

Superano le 100 mila copie/unità e sono disco di platino The Reason degli Hoobastank, Glimpse Of Us di Joji e per Rhythm Is A Dancer the degli SNAP!.

DISCO D’ORO per:

I Don’t Wanna Wait di David Guetta e OneRepublic

di e Iron Man dei Black Sabbath

dei Black Sabbath Relax My Eyes di Anotr & Abel Balder

di & Fortnight di Taylor Swift feat Post Malone

di feat Lay Low di TIËSTO

album INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per le oltre 25 mila copie/unità per Dangerously In Love di Beyoncé e per All Eyez On Me di 2PAC.