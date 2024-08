Certificazioni FIMI 32: il pubblico rimpiange il “vecchio” Blanco e continua ad ascoltare e premiare “Blu celeste”

Certificazioni FIMI settimana 32 2024.

Se il nuovo singolo in spagnolo di Blanco, Desnuda, continua a faticare e non ha per nulla convinto il pubblico (e sembra sia in arrivo un intero disco in spagnolo), la musica che ha lanciato il giovane cantautore è un successo che dura nel tempo. Lo dimostra l’ennesima certificazione del suo album d’esordio.

Tra gli artisti storici premiati questa settimana Raffaella Carrà e Marco Ferradini.

Andiamo a scoprire insieme tutte le certificazioni di questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Livin’ on a prayer di Bon Jovi e Stayin’ alive dei Bee Gees. Platino per Leave before you love me di Marshmello & Jonas Brothers.

Oro per Love Sosa di Chief Keef, Get down on it di Kool and the Gang e Can’t tell me nothing di Kanye West.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI Con la recente uscita del nuovo album arriva al DOPPIO DISCO DI PLATINO The Eminem Show di Eminem.

Oltre 50.000 copie/unità e DISCO DI PLATINO a Rumors di Fleetwood Mac. DISCO D’ORO per Carte blanche di Dj Snake.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani. Continua ›